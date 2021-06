Anchetă bizară în Japonia: Vizat, proprietarul unui magazin de murături. Totul a pornit de la un client care s-a simțit jignit (VIDEO)

O ceartă a dus la o anchetă bizară în Japonia. Proprietarul unui magazin și un client de-ai săi au ajuns să fie cercetați de polițisti după ce, în anul 2019, s-au contrazis pe tema unui cupon de reduceri. Disputa l-a făcut pe client să se întoarcă lunar la magazin și să facă gesturi neobișnuite.

Totul a început în 2019, atunci când un bărbat în vârstă de 60 de ani a vizitat un magazin de murături din orașul Osaka. Proprietarul magazinului și clientul au intrat într-o dispută din cauza unui card de reduceri, notează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

