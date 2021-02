Anchete în Italia privind posibile fraude cu vaccinuri anti-COVID (VIDEO)

Sunt anchete de proporții în Italia, după ce autoritățile din mai multe regiuni au semnalat că li s-a propus să cumpere vaccinuri anti-COVID-19 de pe piața privată. Guvernatorul din Veneto a dezvăluit că a primit o ofertă de a achiziționa nu mai puțin de 27 de milioane de doze. Aceleași ”oferte avantajoase” ar fi fost primite și în Lombardia și Umbria, informează B1 TV.

Mai multe anchete se desfășoară în diferite regiuni ale Italiei, privind o posibilă fraudă cu vaccinuri anti-COVID-19. Procurorii italieni fac verificări, după ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a anunțat că a primit o ofertă de 27 de milioane doze de vaccin.

De altfel, guvernatorul, nemulțumit de ritmul vaccinării în Italia, declarase anterior că vrea să cumpere vaccinuri pentru regiune, în afara acordului cu Uniunea Europeană.

Luca Zaia a dezvăluit că a primit două oferte de a cumpăra 12 și 15 milioane de doze, dar a precizat că nu cunoaște proveniența acestor vaccinuri.

Potrivit presei din peninsulă, aceleași ”oferte avantajoase” ar fi fost primite și în Lombardia și Umbria. Acestea sunt regiunile în care procurorii au demarat anchete, dar nu este exclus ca inițiative judiciare similare să aibă loc și în alte zone ale Italiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată