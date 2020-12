Andrei Baciu: Nu există asocierea între vaccinare și obligativitate. Nimeni nu va fi obligat să se vaccineze. Este dreptul fiecărui cetățean să aleagă, dar e important să o facă informat (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a reiterat că vaccinarea împotriva COVID-19 va fi „sigură” și „voluntară”. „Nu se va pune niciodată problema în România despre obligativitatea vaccinării”, a subliniat demnitarul, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

