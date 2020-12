Anul care a schimbat lumea. Cum arată Revelionul 2021 în pandemie și cum s-au pregătit statele de pe tot globul (VIDEO)

Anul 2020 a adus o serie de schimbări majore în viețile oamenilor. Autoritățile au fost nevoite să impună o serie de restricții din cauza pandemiei de COVID-19, iar așa cum petrecerile de Revelion se defășoară diferit anul acesta în România, în întreaga lume măsurile menite să combată noul coronavirus au fost impuse.

Restricțiile de Revelion în Europa

Cu ocazia celebrarilor de Anului Nou din Franta, guvernul a anuntat ca va trimite 100.000 de jandarmi pe strazi. Rolul lor va fi sa previna petrecerile si adunarile mari. Ministrul de interne, Gérald Darmanin, le-a dat dispozitii jandarmilor sa ramana pe strazi in intervalul 8 seara - 6 dimineata. Cei mai multi dintre ei vor fi trimis in mijlocul marilor orase si in ceea ce Gérald Darmanin a caracterizat drept "cartiere sensibile". In plus, ministrul de Interne a cerut autoritatilor locale din toata tara sa interzica vanzarea de carburanti si de anumite tipuri de alcool.

Si in Germania, petrecerile au fost drastic limitate. In cea mai mare parte a landurilor au fost permise doar intalnirile intre cel mult doua familii, cu un numar de maxim cinci persoane. In altele, a fost interzis accesul pe strazi pe intreg parcursul noptii si a fost sistata vanzarea de artificii, desi pe alocuri a fost permisa utilizarea celor cumparate in anii anteriori. Ministrul Sanatatii, Jens Spahn, a caracterizat celebrarile de Revelion de anul acesta drept "cele mai tacute din istoria recenta a Germaniei".

New York: Revelionul în Time Square fără public

Si la New York, desi se va tine traditionala coborare a celebrului glob de cristal în ultimele 60 de secunde ale anului, evenimentul va avea loc cu strazile pustii. In schimb, el va fi transmis online si la televizor.

Revelionul 2021 pe glob

Masuri similare au fost, insa, luate si in Taiwan, o tara cu o medie de doar doua infectari pe zi si fara niciun deces din luna mai si pana acum. Cum, insa, a fost depistata si o noua tulpina de coronavirus, cu mult mai contagiaoasa, autoritatile de la Taipei nu au vrut sa riste si au interzis prezenta publicului la focurile de artificii. De asemenea, au recomandat populatiei sa-si petreaca Revelion acasa.

Unul dintre putinele state in care celebrarile de Anul Nou se vor desfasura in conditii normale este Noua Zeelanda. Executivul condus de Jacinda Ardern, dar si populatia, au reusit sa elimine din nou coronavirusul din tara.