Armand Goșu: Nu poți să stai impasibil la violențele din Belarus, că dovedești că nu mai ești om. Sunt morți, sunt tineri bătuți / Această atitudine agresivă naște un tip de ripostă (VIDEO)

Politologul Armand Goșu, specialist în spațiul exsovietic, a declarat vineri seară, pentru B1 TV, că reacția Uniunii Europene la ororile comise de regimul Lukașenko în Belarus e și o chestiune ce ține de sensibilitate publică: „nu poți să stai impasibil, că dovedești că nu mai ești om”. Acesta este convins că nu se mai poate reveni la o stare în care regimul Aleksandr Lukașenko este tolerat, deoarece „a curs sânge. Sunt morți, sunt tineri bătuți”. Armand Goșu a cometat și ceremonia în care Lukașenko a depus jurmântul pentru al șaselea mandat de președinte, organizată în mare secret, și a precizat că liderul contestat al Belarusului nu se mai bazează acum decât pe elitele militarizate și pe represiune.

Politologul a povestit întâi cum (nu) s-a văzut ceremonia în care Aleksandr Lukașenko a depus jurământul pentru al șaselea mandat de președinte al Belarusului.

„Miercuri, pe 23 (septembrie), într-un tur de forță, aproape ca ilegaliștii, partizanii pe vremuri, Lukașenko a inaugurat în secret, a fost ceremonia de inaugurare a celui de-al șaselea mandat de președinte. Televiziunea din Belarus a transmis în acea dimineață filme care au succes la public, au mare audiență. Târziu au dat un anunț de două minute. Speakera a citit textul jurământului citit de președinte și abia seara târziu au dat înregistrări de la ceremonia propriu-zisă. În sală, dacă te uitai, erau excesiv de multe uniforme militare. Ai senzația că a depus jurământul în fața instituțiilor militarizate. De altfel, la finalul ceremoniei le și mulțumește Ministerului de Interne, KGB și Ministerului Apărării că și-au manifestat devotamentul în a riposta împotriva manifestanților”, a declarat Armand Goșu, pentru B1 TV.

Întrebat despre semnificația pe care o are reacția Uniunii Europene la situația din Belarus, analistul a răspuns: „Belarus e la granița cu NATO și cu UE. E o chestie de sensibilitate publică, nu poți să stai impasibil, că dovedești că nu mai ești om, la violențele din Belarus. Acum sunt violențele astea excesive. În trecut nu au fost atât de mari, încât să trebuiască o reacție activă agregată și puternică”.

Și-a anulat nunta, după ce a aflat un lucru TERIBIL despre partenerul său. În toți cei șapte ani de relație i-a ASCUNS asta

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.