Actorul american Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. Fostul guvernator al statului California a postat pe contul său de Twitter un videoclip cu momentul în care i-a fost inoculată doza de ser anti-COVID-19.

”Azi a fost o zi bună. Nu am fost niciodată mai fericit să aștept la coadă. Dacă sunteți eligibili, alăturați-vă mie și înscrieți-vă pentru a vă vaccina. Vino cu mine dacă vrei să trăiești!”, a scris Schwarzenegger în mesajul de pe rețeaua socială, citând astfel o replică din filmul "Terminator 2".

Actorul în vârstă de 73 de ani recomadă astfel americanilor să se vaccineze cu încredere împotriva noului coronavirus.

Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat anti-COVID-19: Nu am fost niciodată mai fericit să aștept la coadă. Vino cu mine dacă vrei să trăiești!

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm