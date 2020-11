Aspirina ar putea împiedica apariția complicațiilor la pacienții infectați cu COVID-19. Cercetătorii din Marea Britanie urmează să o introducă în schema de tratement

Britanicii iau în calcul introducerea aspirinei în schema de tratament a pacienților COVID. Eficiența acesteia urmează să fie testată în cadrul unui studiu, alături de alte medicamente care ar putea fi eficiente în tratarea temutei viroze.

Principalul argument care face aspirina un candidat important este că substanța activă din componența acesteia ar putea reduce apariția cheagurilor de sânge produse de infecția cu SARS-COV-2, la pacineții în stare gravă.

Noul coronavirus prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta cheaguri de sânge datorită unei reacții hiperactive a trombocitele, celulele sangvine care ajută la hemostază, procesul de oprire a sângerării. Aspirina este un este un medicament antiinflamator, folosit în general ca analgezic, care în doze mici are un efect antiagregant (care inhibă agregarea trombocitelor) și este prescrisă pe termen lung pentru diminuarea riscului de infarct.

Coronavirus: University of Oxford to trial aspirin as treatment in UK-wide trial https://t.co/Ck9iQsDVsb