”Ăsta e război!” Femeile din Polonia se pregătesc de grevă generală, după ce Tribunalul Constituțional a interzis avorturile aproape complet (VIDEO)

Femeile din Polonia se pregătesc să intre în grevă generală, după ce Tribunalul Constituțional a interzis avorturile aproape în totalitate. Țara predominant catolică a intrat în a șaptea zi de proteste, după ce instanța a stabilit că sunt neconstituționale întreruperile de sarcină în cazul în care fetusul prezintă malformații. Odată cu intrarea în vigoare a dispoziției, avorturile nu se vor mai putea face decât dacă sarcina este rezultatul unui viol sau al unui incest ori dacă pune în pericol sănătatea și viața mamei. Polonia deja are una dintre cele mai stricte legislații în ceea ce privește avorturile.

Parlamentarii s-au contrat intens pe această temă, aleșii Opoziției afișând pancarte cu mesajele: „Ăsta e război!” și „Rușine!”.

