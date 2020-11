Un atac armat a avut loc vineri după amiază, într-un centru comercial din statul american Wisconsin. Un bărbat înarmat a deschis focul de armă asupra cumpărătorilor din mall-ul din Milwaukee, rănind șapte adulți și un adolescent. Oamenii s-au grăbit să părăsească imobilul, iar alţii s-au refugiat disperaţi în magazine.

Atacatorul a reușit să fugă până la apariția forțelor de ordine. În timp ce poliţiştii scotoceau toate cotloanele centrului, încercând să pună mâna pe bărbat, răniții au fost transportați la spital, unde medicii au constat că rănile nu sunt grave, potrivit abcnews.go.com.

