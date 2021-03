Masacru luni, într-un supermarket din Boulder, Colorado. Un bărbat a deschis focul de armă aspura clienților, ucigând zece persoane. Printre decedați se numără și un veteran al poliţiei locale, primul care a ajuns la locul atacului armat.

Atacatorul a fost rănit în timpul confruntării cu poliția, însă este singurul dintre cei răniţi grav în acest incident care a supravieţuit. Numele său nu a fost făcut public, relatează news.ro.

Potrivit presei internaționale, acesta este al doilea astfel de atac în mai puţin de o săptămână.

Poliţia a furnizat puţine detalii înlegătură cu incidentul şi nu este cunoscut motivul atacului, care s-a produs în jurul orei 3 după-amiază, la un supermarket din Boulder, statul Colorado, la 45 de kilometri nord-vest de Denver.

Cumpărătorii şi angajaţii speriaţi au încercat să se adăpostească în timp ce numeroşi poliţişti au împânzit zona, situată nu foarte departe de campusul Universităţii Colorado.

Incidentul are loc după ce marţea trecută opt persoane, inclusiv şase femei de origine asiatică, şi-au pierdut viaţa într-un atac similar care a vizat trei locaţii ale unui salon local de masaj din Atlanta.

This appears to be the shooter:#MassShooting #Boulder #Shooting pic.twitter.com/TNqGRVi6S3