Atac cu cuțitul în Germania: Trei morți și șase răniți / Atacatorul a fost prins. E un cetăţean somalez care fusese recent internat într-un spital de psihiatrie (VIDEO)

UPDATE: Autorul atacului e un somalez în vârstă de 24 de ani. El fusese recent internat într-un spital de psihiatrie, după ce a avut un comportament violent în ultimele săptămâni.

„Ancheta poliţiei va trebui să stabilească dacă avem de a face cu un act legat de islamism sau de starea psihică a agresorului”, a declarat ministrul de interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann.

Un martor a afirmat că tânărul a strigat „Allah Ahkbar” în timpul atacului.

Bărbatul a ajuns ca migrant în 2015 în Germania.



ȘTIRE INIȚIALĂ:

Trei persoane au fost ucise și șase rănite într-un atac cu cuțitul comis, vineri, în orașul Würzburg, Germania. Polițiștii l-au prins pe atacator după ce l-au împușcat în picior, informează Reuters.

Oficial, Poliția a transmis că mai multe persoane au fost ucise sau rănite, iar atacatorul a fost împușcat, situația fiind acum sub control.

„Nu există indicii cu privire la un al doilea suspect. Nu mai există pericol pentru populație”, a transmis Poliția din Franconia Inferioară, pe Twitter.

Deocamdată nu sunt cunoscute motivele atacului.

In Würzburg, #Germany, an unknown person attacked passers-by with a knife. Several people were stabbed. pic.twitter.com/v1c7NGC3xQ