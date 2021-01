Atenționare MAE: Căderi masive de zăpadă în Japonia. Risc de avalanșă și blocare a traficului (VIDEO)

Ministerul de Externe informează românii care se află sau intenționează să ajungă în Japonia că autoritățile nipone au emis prognoze pentru căderi masive de zăpadă în zonele de coastă, de-a lungul Mării Japoniei.

„Astfel, sunt prevăzute intensificări ale precipitațiilor sub formă de ninsoare, cu acumulări importante de zăpadă în prefectura Niigata și regiunea Hokuriku”, a transmis Ministerul, printr-un comunicat.

Prin urmare, trebuie manifestată maximă precauție, căci există riscul producerii de avalanșe și acumulări de zăpadă importante. Nu sunt excluse întreruperile în circulația auto și feroviară.

„De asemenea, oficialii niponi prognozează că, în apropierea peninsulei Noto, Prefectura Ishikawa, presiunea atmosferică scăzută va determina intensificări ale vântului și fulgere”, mai precizează MAE.

Informații actualizate despre situația meteo în Japonia pot fi accesate pe site-ul Agenției Meteorologice Japoneze: https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html.

Românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tokyo: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432.

Cei care se confruntă cu situații absolut excepționale au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României în Japonia: +81 (0)80 4461 4465.Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo

În doar două zile de ninsoare, în Japonia stratul de zăpadă a ajuns la un metru și jumătate. Opt persoane au murit și aproape 240 au fost rănite în urma unei furtuni puternice care s-a format duminică în regiuni de coastă situate de-a lungul Mării Japoniei, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.