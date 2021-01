Atitudinea forțelor de ordine față de haosul din Capitoliu, criticată. Răspunsul poliției ar fi fost pasiv, deși mitingul fusese anunțat în prealabil (FOTO, VIDEO)

Un miting pro-Trump a degenerat miercuri, când o parte din sutele de mii de protestatari adunați la Washington DC au pătruns în clădirea Capitoliului, acolo unde Congresul american trebuia să valideze victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale americane. Procesul de certificare a fost blocat timp de câteva ore, iar demnitarii au fost evacuați până la calmarea spiritelor – în cele din urmă, procedurile au fost reluate.

Forțele de ordine, criticate pentru felul în care au răspuns la haosul din Capitoliu

Mai multe voci de pe rețelele sociale susțin că replica forțelor de ordine la scenele petrecute miercuri în Capitoliu a fost una pasivă prin comparație cu cea de la protestele Black Lives Matter din vară, când poliția folosea gaze lacrimogene și răspundea cu forță împotriva manifestanților BLM, potrivit The Wrap.

Whoa: Trump supporters going at it with the police on the steps of the Capitol as Congress counts the Electoral College ballots inside pic.twitter.com/LiQhaa5KkQ — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021

La rândul lor, câteva organizații civice au criticat agențiile de aplicare a legii pentru răspunsul lent la acțiunile protestatarilor de la Capitoliu și susțin că, în vară, manifestanții BLM s-au lovit de o adevărată demonstrație de forță.

„Când oamenii negri protestează și progresiștii protestează pașnic au fost gazați lacrimogen, au fost arestați, au fost împușcați cu gloanțe de cauciuc. Au fost împușcați cu gloanțe reale”, susține Derrick Johnson, președinte al National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), potrivit USA Today.

the first photo is from a BLM protest and the second is from what’s happening right now. literally how do people not see the problem pic.twitter.com/DnVqOwnY0u — y/n⁷ hates yt ppl (@simpyn_) January 6, 2021

Mitingul pro-Trump din 6 ianuarie, la care sute de mii de oameni veniți din toată America au pus la îndoială integritatea alegerilor prezidențiale și au cerut blocarea certificării victoriei lui Joe Biden, fusese anunțat în prealabil, dar chiar și așa se pare că mobilizarea forțelor de ordine nu a fost pe măsură.

Stare de asediu la Washington DC

Începând cu ora 1 (ora României), la Washington DC a fost instaurată stare de asediu, începând cu ora 1 (ora României). Primarul Muriel Bowser le-a cerut oamenilor să stea în casă și a catalogat drept „rușinoasă” atitudinea protestatarilor care au intrat în clădirea Capitoliului. Pe perioada stării de asediu, nicio persoană nu mai are voie să iasă pe stradă, nici pe jos, nici cu mașina, în tot Districtul Columbia. Măsura nu se aplică angajaților din sectoarele esențiale și nici reprezentanților media.

La Washington DC, starea de urgență a fost prelungită cu 15 zile.

„Numeroase persoane au venit în Districtul Columbia înarmate şi cu scopul de a se implica în violenţe şi în acte de distrugere şi s-au şi implicat în astfel de acţiuni. Au folosita substabţe chimice iritante, cărămizi, sticle şi arme”, a declarat primarul Muriel Bowser.

În baza stării de urgenţă, pot fi utilizate resurse suplimentare pentru a-i proteja pe locuitori, inclusiv pentru instituirea stării de asediu şi extinderea serviciilor de urgenţă.

Ordinul este valabil până în 21 ianuarie, la ora 15:00