Australia: Femeie găsită moartă într-un container pentru donaţii, după ce a rămas blocată în interior (VIDEO)

O femeie a fost găsită moartă într-un container pentru donaţii din Burleigh, Australia, informează The Australian.

Containerul era plasat lângă un centru comercial. Descoperirea a fost făcută de un angajat de la curățenie. Femeia, în vârstă de vreo 30 de ani, ar fi încercat să ia din lucrurile lăsate în container, dar a rămas blocată în interior.

Australia: Femeie găsită moartă într-un container pentru donaţii, după ce a rămas blocată în interior

There’s a heavy police presence behind the West Burleigh shopping centre where a woman’s body was found in a charity bin. Paramedics were also called but there was nothing they could do. @sunriseon7 pic.twitter.com/Vuh1txWmgW