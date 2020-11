Australia rapotează zero cazuri COVID-19, pentru prima dată în ultimele cinci luni

Pentru prima dată după cinci luni, Australia a raportat prima zi fără niciun caz nou de COVID-19. Este pentru prima dată după 9 iunie când pe teritoriul Australiei nu s-au mai înregistrat cazuri de transmitere comunitară, a transmis ministrul Sănătății australian.

În statul Victoria, epicentrul infectărilor din ultimele luni, nu au fost înregistrate noi cazuri sau alte decese, potrivit datelor din ultimele 24 de ore, date publicităţii de autoritatea din domeniul sanitar a acestui stat.

"Mulțumim tuturor lucrătorilor noștri din domeniul sănătății și sănătății publice și, mai presus de toate, poporului australian", a declarat ministrul Sănătății, Greg Hunt, pe contul său de Twitter.

Zero community transmission cases today - Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.



Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj