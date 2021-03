Austria: Un român a furat bancomatul din foaierul unei bănci

Un român în vârstă de 38 de ani a fost condamnat miercuri la doi ani de închisoare necondiționată la tribunalul regional Eisenstadt pentru că ar fi sustras un bancomat cu doi complici necunoscuți în Nickelsdorf, Austria, pe 22 decembrie 2018.

Aceștia au condus o mașină în foaierul unei bănci, a atașat o centură la mașină și a smuls-o din ancoraj. Apoi au ridicat bancomatul, care conținea 177.000 de euro, în mașină.

Parchetul a acuzat românul de furturi comerciale grave prin efracție în cadrul unei organizații criminale. Tânărul de 38 de ani a pledat vinovat. În august 2018, un cunoscut din România i-a sugerat să fure un bancomat în Austria, scrie bvz.at.

A luat parte la jaf pentru că avea nevoie de bani. „Am o fiică care are sindromul Down și am avut nevoie de bani”, a spus tânărul de 38 de ani, care are cazier judiciar în România și Spania. În Spania, după furtul din Nickelsdorf, el a încercat din nou să fure un bancomat, dar nu a reușit, deoarece nu a fost posibil să îl urci într-o mașină, a declarat judecătorul Birgit Falb. Voia să știe dacă erau același grup. Nu, a spus inculpatul, în Spania au fost albanezi care i-au vorbit.

Procurorul, însă, avea îndoieli cu privire la povestea tânărului de 38 de ani: „Nu-mi pot imagina că oamenii s-ar apropia întotdeauna de tine întâmplător atunci când bancomatele erau pe punctul de a fi furate”. Judecătorul Karin Lückl a mai spus că seamănă mai mult cu același grup de făptași. „Ar fi o coincidență incredibilă”.

Apărătorul românului a subliniat că acesta este „veriga inferioară din lanț”. El a fost șofer și, de asemenea, a primit doar o sumă mică. A primit 10.000 de euro, a spus tânărul de 38 de ani. Nu era acolo când bancomatul a fost deschis. Ceilalți i-ar fi spus că există 80.000 de euro în ea. De fapt, potrivit Falb, erau 177.000.

Juriul l-a găsit vinovat pe învinuit. Din pedeapsa de doi ani de închisoare, a fost facturat pentru nouă luni în arest preventiv, deoarece se afla deja în arest în Austria și Spania. Judecata este definitivă.