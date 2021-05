Avionul ucrainean 752, prăbușit după decolarea de la Teheran, a fost ținta unui atac terorist, a stabilit un tribunal canadian

Prăbușirea unui avion ucrainean în ianuarie 2020, după decolarea de la Teheran, a fost catalogată drept atac terorist de către un tribunal canadian. Ca urmare a acestei decizii, familiile victimelor pot cere despăgubiri, care s-ar putea ridica la 1,5 miliarde de dolari.

Corpul de Paza Revoluționară Islamică (IRGC) a doborât zborul Ucrainei International Airlines cu două rachete sol-aer la scurt timp după decolare la Teheran, pe 8 ianuarie 2020, ucigând toți cei 176 de pasageri la bord. Printre aceștia se aflau 138 de pasageri care aveau legături cu Canada, inclusiv 55 de cetățeni canadieni și 30 de rezidenți permanenți.

