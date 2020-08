Un băiețel abandonat a impresionat întrega lume. Mii de cereri de adopție după ce copilul a dezvăluit care este cel mai mare vis al său (VIDEO)

Un băiețel de 9 ani a frânt inimile americanilor când a spus, într-un interviu televizat, cât de mult își dorește să fie adoptat și să trăiască într-o familie. După difuzarea materialului, centrul de plasament care îl găzduiește în prezent pe micuț a primit nu mai puțin de solicitări de adopție pentru aceasta.

Jordan a ajuns în centrul de plasament din Oklahoma, SUA, la vârsta de 3 ani, alături de frățiorul lui mai mic, care îi era cel mai bun prieten și tovarș de joacă, dar care a fost ulterior luat de o familie și căruia îi simte lipsa în fiecare zi.

Întrebat de reporter ce dorințe are, băiatul a spus că tot ce vrea e să aibă o familie.

"O familie, singura dorință pe care o am. Mi-ar plăcea să am cui să spun mama şi tata, ori doar mama sau doar tata. Vrea să am pe cineva cu care să vorbesc de câteori simt nevoia", a spus copilul.

Asistentul social care se ocupă de cazul lui Jordan încearcă să găsească părinții potriviți dintre cei care s-au arătat dornici să-l ia pe băiat acasă, însă nu exclude posibilitatea ca aceasta să ajungă în familia care l-a luat și pe fratele său și care și-a exprimat dorința să îi reunească pe cei doi frățiori.