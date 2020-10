Banca Mondială: Închiderea școlilor produce pagube însemate la nivel educațional. Simpla supraviețuire nu este suficientă

Pandemia de coronavirus a afectat negativ învăţământul. Banca Mondială atrage însă atenția că închiderea școlilor pe termen lung, pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2, nu este cea mai bună idee. Potrivit experților mondiali închiderea școlilor duce la înregistrarea unor pierderi la nivel educațional echivalând cu o treime dintr-un an întreg de școlarizare.

Banca Mondială: Închiderea școlilor produce pagube însemate la nivel educațional

"Închiderea școlilor poate duce la înregistrarea unor pierderi la nivel educațional echivalând cu o treime dintr-un an întreg de școlarizare, ceea ce poate exacerba inegalitățile, afectând în mod disproporționat elevii care provin din medii dezavantajate", se arată în document, potrivit Hotnews.

Reprezentanții instituției subliniază faptul că simpla supraviețuire nu este suficientă, cum nu este nici absolvirea unui nivel educaţional de bază.

Întrucât multe guverne au decis închiderea unităților de învățământ, fără a lua măsuri pe termen mediu și lung în privința sănătății ctățenhilor, Banca Mondială reamintește că „este importantă reducerea riscurilor de sănătate cauzate de obezitate, fumat și consumul excesiv de băuturi alcoolice”. După cum s-a constatat deja, majoritatea persoanelor care au decedat din cauza Covid-19 sufereau de multiple comorbidități, între acestea cele mai răspândite fiind obezitatea, bolile cardio-vasculare și cancer.

„Bărbații sunt cei care trebuie să vină din urmă atât la capitolul educație de bază, cât și din punctul de vedere al învăţământului superior.

În această regiune, peste 18% din populație este obeză, aproape 23% dintre cetățeni consumă ocazional, dar excesiv, alcool, iar aproape 26% dintre cetățeni sunt fumători.

Creșterea impozitelor la alcool și tutun pentru a descuraja fumatul și consumul excesiv de alcool în rândul bărbaților constituie provocări importante”, se arată în comunicatul Băncii Mondiale.

"La fel de important este și faptul că instituțiile de învăţământ superior trebuie să pregătească studenții pentru piețele muncii existente la ora actuală", spune Asli Demirgüç-Kunt, economist-șef al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală.





Studiu: 3 luni de şcoală pierdute, 3% pierderi din veniturile viitoare









Lipsa educatiei din prezent va afecta elevii si în viitor. Un studiu recent arata ca doar câteva luni fără şcoală înseamnă pierderi de 3% din viitorii bani ai copilului, dar și o pierdere de 1,5% în economie. Predispusă la acest caz este şi România, în care copiii sunt oricum dezavantajaţi din punct de vedere social.

De exemplu, în Statele Unite ale Americii, impactul este de 14,2 miliarde de dolari, in Marea Britanie 2,2 miliarde de dolari, iar in Italia Produsul Intern Brut ar fi afectat cu 1,7 miliarde.

Organizaţia avertizează că impactul cel mai mare se va vedea acolo unde copiii sunt deja mai dezavantajaţi din punct de vedere social.

Iar aceasta este o problemă cu care se confrunta și școlile din Romania. Statisticile recente arata ca una din cauzele acestui fenomen este lipsa transportului copiilor, in special in mediul rural. Pe de alta parte, o cauza din ce în ce mai discutata este absenta părinţilor care aleg să plece in strainatate.