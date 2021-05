Trendul „Black Lives Matter" este departe de a dispărea. Ambasada SUA de la Madrid a arborat, marți, un banner BLM.

Ambasada americană de la Madrid marchează un an de la moartea afroamericanului George Floyd, bărbatul care a murit în timpul unei arestări din Minneapolis.

„Staff-ul Ambasadei își exprimă solidaritatea cu comunitatea de culoare din Statele Unite, Spania și întreaga lume, la un an de zile de la asasinarea lui George Floyd. Am arborat bannerul #BlackLivesMatter la sediul Ambasadei pentru a reafirma ferm faptul că rasismul nu-și are locul în această lume", a notat pe Facebook Ambasada SUA din Madrid.

Gestul Ambasadei, criticat de cetățenii spanioli

Postarea nu a fost primită cu prea multă deschidere din partea spaniolilor, care au comentat în social media.

„Soluții proaste la probleme inventate", „Pare de necrezut că o instituție atât de serioasă, ca o ambasadă, intră în acest joc", „Incredibil!", „Viața oricui contează (n.r. - nu doar a negrilor), indiferent de culoare" se numără printre comentariile la postarea ambasadei americane.