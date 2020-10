Bătaie în avion între pasageri, după ce unul din ei a refuzat să poarte mască de protecţie (VIDEO)

This happened on my flight earlier today. Allegiant flight from Mesa-Phoenix to Provo, UT. I will be posting the story and what happened next!Se afla în casă cu familia, când a zărit ceva ȘOCANT pe covor. ''Doamne ferește''

A post shared by Rylie Lansford (@bakedbyrylie) on Oct 3, 2020 at 6:38pm PDT