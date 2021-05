Bătaie între români pe un aeroport din Marea Britanie (VIDEO)

Mai mulți români s-au luat la bătaie pe aeroportul Luton din Marea Britanie, imaginile devenind virale pe rețelele de socializare.

Scandalul a pornit de la doi bărbaţi, care au început să îşi împartă pumni şi picioare. Nu se știe clar motivul pentru care cei doi s-au certat, însă totul a degenerat rapid.

Astfel, în câteva secunde, situația a scăpat de sub control și toți cei din grupul bătăușilor au început să se lovească între ei.

La încăierarea generală a românilor au asistat neputincioși pasagerii care-și așteptau avionul pe aeroportul britanic.

