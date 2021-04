Bernie Madoff a murit într-o închisoare federală. Folosind schema Ponzi, el a orchestrat cea mai mare fraudă financiară din istorie și a fost condamnat la 150 de ani de închisoare

foto: Hepta.ro / Actionpress / ZUMA PRESS INC.

Bernard Madoff, finanțistul care a pledat vinovat pentru orchestrarea celei mai mari scheme Ponzi din toate timpurile, a murit într-o închisoare federală, a declarat o sursă miercuri pentru The Associated Press, potrivit Fox 5 New York.

Bernard Madoff, autorul celei mai mare fraude financiare din istorie, a murit într-o închisoare federală

Madoff și-a găsit sfârșitul la centrul medical al unui penitenciar federal din Butner, Carolina de Nord, aparent din cauze naturale, susține aceeași sursă. Persoana nu a fost autorizată să vorbească public pe acest subiect, însă a dezvăluit informația către jurnaliștii AP sub condiția anonimatului.

Anul trecut, avocații finanțistului în vârstă de 82 de ani au cerut instanței o eliberare condiționată din cauza pandemiei de coronavirus, susținând că acesta are o boală renală în fază terminală și alte afecțiuni cronice. Solicitarea a fost respinsă.

În anul 2009, Bernie Madoff a recunoscut că a condus un sistem care a lăsat mii de investitori fără bani, lăsându-și victimele fără economii și distrugând vieți. Pagubele provocate de el au fost estimate la circa 65 de miliarde de dolari. Finanțistul a fost condamnat la 150 de ani de închisoare.

„Madoff nu contestă gravitatea infracțiunilor sale și nici nu caută să minimalizeze suferința victimelor sale”, scria avocatul său, Brandon Sample, în documentul înaintat instanței în februarie 2020. „Madoff cere cu smerenie acestei instanțe un minimum de compasiune”, adăuga avocatul.

Bernie Madoff, un finanțist proeminent din New York, a fost închis la un penitenciar federal încă din 2009, după ce a fost găsit vinovat pentru 11 capete de acuzare referitoare la diverse infracțiuni financiare, fraude, sperjur și înșelătorie. Instanța i-a aplicat cea mai mare pedeapsă posibilă.

În anul 2008, Bernie Madoff le-a spus fiilor săi – ambii au decedat între timp – că firma sa a comis o fraudă enormă. Familia finanțistului a notificat autoritățile federale, care l-au arestat în următoarea zi, potrivit The New York Times.