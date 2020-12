Bogații din SUA vor să sară rândul la vaccinul anti-COVID-19. Sunt dispuși să plătească sume uriașe (VIDEO)

Vaccinul anticoronavirus abia a fost aprobat în Statele Unite ale Americii, iar unii deja caută moduri în care să păcălească legea. În prezent, el se administrează cadrelor medicale și celor mai vulnerabili din SUA, însă unii, deşi sunt în stare perfectă de sănătate, sunt dispuşi să plătească sume uriaşe de bani ca să obţină mai repede serul, informează B1 TV.

Un medic din cadrul centrului Beverly Hills, care are pacienţi celebri precum Ariana Grande şi Justin Bieber, a declarat că primeşte sute de apeluri în fiecare zi.

„Este pentru prima dată când nu am reușit să obțin ceva pentru pacienții mei”, a spus dr. Ehsan Ali.

Dr. Jeff Toll, care lucrează la Centrul Medical Cedars-Sinai, a declarat pentru Los Angeles Times că a primit multe cereri. Una dintre ele suna cam așa: „Dacă voi dona 25.000 de dolari la spital, ar ajuta să mă pui pe lista actuală?”. Răspunsul a fost negativ.

„Oamenii sunt dispuși să plătească zeci de mii de dolari”, a mai spus Toll.

Totul se întâmplă în California, unul dintre cele mai afectate state americane şi care are reguli stricte cu privire la administrarea serului anti-COVID 19.

