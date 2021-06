Bogdan Aurescu: România are constant în centrul politicii sale externe consolidarea relațiilor transatlantice

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Forumul Diplomatic de la Antalya, că România are constant în centrul politicii sale externe consolidarea relațiilor transatlantice.

Ministrul Aurescu a participat la Forumul Diplomatic de la Antalya în calitate de vorbitor în cadrul panelului "O nouă eră în relaţiile transatlantice" ("A New Era in Transatlantic Relations"), alături de omologul din Polonia, Zbigniew Rau, şi de ministrul de externe al Croaţiei, Gordan Grlić Radman, informează un comunicat MAE.



"În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a prezentat evaluarea sa cu privire la evoluţiile notabile recente în ceea ce priveşte întărirea relaţiei transatlantice, reafirmarea valorilor comune şi urmărirea strategică a intereselor comune de securitate, inclusiv ca urmare a evenimentelor la nivel înalt din ultima perioadă - Summitul NATO, Summitul UE-NATO, reuniunea G7 sau Summitul Biden-Putin. A arătat că România, în calitate de partener strategic al SUA, stat membru UE şi aliat dedicat al NATO, are în mod constant în centrul acţiunilor sale de politică externă obiectivul consolidării relaţiilor transatlantice", menţionează Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat consistenţa Summitului NATO de la 14 iunie, desfăşurat la Bruxelles, evidenţiind deciziile importante privind viitorul Alianţei, cu o însemnătate deosebită atât pentru România, cât şi pentru consolidarea şi actualizarea pe mai departe a relaţiei transatlantice şi a securităţii euroatlantice. În context, ministrul român a pus accent pe necesitatea consolidării rezilienţei strategice transatlantice.

Şeful diplomaţiei a făcut referire şi la relevanţa formatului Bucureşti 9 (B9), amintind rezultatele Summitului B9 găzduit de preşedintele Klaus Iohannis, la data de 10 mai, cu participarea preşedintelui SUA, Joe Biden. În context, a evidenţiat aprecierea preşedintelui Biden - în discursul acestuia la Summitul NATO - pentru relevanţa Summitului B9, în cadrul căruia a transmis un mesaj de angajament puternic al SUA faţă de securitatea aliaţilor aflaţi pe Flancul Estic.

De asemenea, ministrul Aurescu a evidenţiat şi relevanţa cooperării în formate regionale precum Iniţiativa celor Trei Mări, platformă care poate fi considerată drept un adevărat catalizator al relaţiilor transatlantice. El a pledat pentru o creştere a prezenţei economice americane în Europa Centrală şi de Sud-Est, concomitent cu creşterea prezenţei sale militare.