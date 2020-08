Boris Johnson, hotărât să slăbească. Premierul britanic și-a angajat antrenor personal, după ce s-a demonstrat că riscul de deces în cazul bolnavilor de COVID-19 creşte proporţional cu greutatea (VIDEO)

Boris Johnson este hotărât să slăbească. Premierul britanic şi-a angajat un antrenor personal, după ce a recunoscut că trebuie sa dea jos cateva kilograme, scrie The Telegraph. Boris Johnson a încurajat un stil de viaţă cât mai sănătos în contextul pandemiei de coronavirus.

Politicianul lucrează cu Harry Jameson, considerat un antrenor de elită după ce a colaborat cu mai multe vedete de televiziune şi persoane publice.

Şeful Executivului de la Londra a avut mai multe discursuri despre un stil de viață sănător, după ce a fost internat la Terapie Intensivă în această primăvară, fiind infectat cu noul coronavirus. Acesta a declarat de mai multe ori că a prezentat simptome severe, cauzate, printre altele, şi de faptul că este supraponderal.

De altfel, Boris Johnson transmite, într-un mesaj pe Twitter, că lupta cu kilogramele este o adevărată luptă. El le cere conaționalilor săi să slăbească, arătând că, în cazul infectării cu noul coronavirus, obezitate le pune viața în pericol.

Johnson vorbește, totodată, și despre lupta sa cu kilogramele.

”Nu-i ușor să scapi de kilogramele în plus, dar cu câteva mici schimbări cu toții ne putem simți mai în formă și mai sănătoși. Dacă toți ne facem partea noastră de treabă, putem reduce riscurile privind sănătatea și ne putem proteja împotriva coronavirusului, slăbind astfel și presiunea asupra Sistemului Național de Sănătate”, a scris premierul Boris Johnson, pe twitter.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ