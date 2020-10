Boris Johnson spune că era „prea gras” când s-a luptat cu COVID-19. Câte kilograme a pierdut premierul britanic de atunci

Boris Johnson, premierul Regatului Unit, susține că era prea gras atunci când s-a îmbolnăvit de o formă severă de COVID-19. De la acel moment, spune demnitarul britanic, a pierdut aproape 12 kilograme în greutate, transmite Reuters.

„Trebuie să recunosc că motivul pentru care am avut așa o experință nefastă cu boala a fost că, deși la modul superficial eram în cea mai bună stare de sănătate, am avut o afecțiune pre-existentă foarte comună – prietenii mei, eram prea gras”, a afirmat Boris Johnson, într-un discurs online susținut în cadrul unei conferințe de partid.

„Iar de atunci am pierdut aproape 12 kilograme... și voi continua dieta”, a adăugat prim-ministrul din Marea Britanie.

Nu este, totuși, prima oară când Boris Johnson face o afirmație de acest gen. În finalul lunii iulie, când prezenta noua strategie guvernamentală anti-obezitate, premierul britanic recunoștea că era „prea gras” atunci când a fost pus la pat de noul coronavirus.

Demnitarul din Downing Street spunea la acel moment că, în perioada când a fost tratat la terapie intensivă pentru COVID-19, era „supraponderal cu mult”.

„Mereu am vrut să pierd greutate, de ani de zile, și, cum mă gândesc că au pățit și multe alte persoane, m-am chinuit cu problemele de greutate. (...) Precum multe alte persoane am avut probleme cu greutatea, m-am dus ba în sus, ba în jos, dar de când mi-am revenit din coronavirus” am încercat să fiu într-o formă fizică tot mai bună, adăuga Boris Johnson, potrivit Evening Standard.

Tot el mai declara: „Nu vreau acum să fac solicitări excesive, pentru că abia am început să mă concetrez pe asta”, dar măcar am făcut un pas înainte, poate chiar mai mult de unul.

„Când am ajuns la Terapie Intensivă, când eram foarte bolnav, eram supraponderal cu mult... eram prea gras”, mai puncta Boris Johnson.

Ulterior, potrivit Market Watch, el a dezvăluit că medicii se pregăteau la un moment dat chiar să îi anunțe decesul, mulțumindu-le că i-au salvat viața. În ciuda formei grave de boală pe care a manifestat-o, Boris Johnson susținea că are doar „simptome ușoare” la momentul la care a fost testat pozitiv, iar la început guvernul său a susținut că internarea este motivată doar de precauție.

De la acel moment, Boris Johnson a dezmințit că ar urma să demisioneze în termen de șase luni din cauza unei presupuse oboseli cauzate de COVID-19. Situația premierului britanic a părut să coincidă cu o schimbare a atitudinii publice față de pandemie, în condițiile în care un studiu internațional a arătat, în mai, că locuitorii Regatului Unit se temeau de această boală infecțioasă mai mult decât oricare altă națiune.