Bosnia: O biserică ortodoxă, construită ilegal după războiul din anii '90, a fost demolată (VIDEO)

Imagini răvășitoare din Bosnia. O biserică ortodoxă, construită ilegal după războiul din anii '90 pe proprietatea unei familii musulmane, a fost demolată. Autoritățile au ajuns să recurgă la acestă acțiune după o decizie dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Dan Gabor.

