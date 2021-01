Camion al unei firme de mutări, parcat în faţa Casei Albe. Internauții se bucură că Donald Trump se pregătește să plece (VIDEO)

Mai multe imagini cu un camion al unei firme de mutări, parcat în faţa Casei Albe, miercuri și joi, au devenit virale pe internet. Internauții sunt de părere că acesta este semnul că Donald Trump își face bagajele și este gata să plece de la conducerea țării.

Într-o filmare se pot observa mai mulți angajați ai firmei, descărcând lăzi goale și încărcând posesiunile famielie Trump, la una din intrările Casei Albă.

Moving truck outside of the White House on Thursday.pic.twitter.com/16QtIgsWiW