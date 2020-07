Zeci de mii de persoane s-au adunat pe străzile Minskului, joi, la cel mai mare miting organizat de opoziția din Belarus în ultimii ani, care a avut loc cu puțin peste o săptămână rămasă până la alegerile prezidențiale, unde Aleksandar Lukașenko, aflat la putere din 1994, candidează pentru un al șaselea mandat de președinte.

