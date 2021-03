Canalul Suez, complet blocat de o navă eșuată. Acțiunile de repunere pe linie se desfășoară cu dificultate

Canalul Suez este complet blocat de o navă de marfă care a eșuat marți. Nava de 220.000 de tone şi 400 de metri lungime a rămas blocată transversal canalului. Încercările de repunere pe linie au eşuat, iar autorităţile egiptene au trimis remorchere şi un excavator care încercă să excaveze pământul pentru a elibera nava.

Potrivit presei internaționale, căpitanul a încercat o manevră îndrăzneață și vasul a rămas blocat, deși operatorul navei a declarat pentru France Presse că „nava a eșuat după ce a fost lovită de o rafală puternică de vânt”. Membrii echipajului sunt în siguranță.

Peste 100 de nave așteaptă să se elibereze traseul pentru a-și putea continua drumul.





Canalul Suez face legătura între Marea Mediterană și Oceanul Indian, prin Marea Roșie și este o rută vitală pentru comerţul internaţional.

Nava Ever Given face parte dintr-o categorie numită nave de containere ultra mari (ULCS), unele chiar prea mari pentru a traversa canalul Panama, care leagă oceanele Atlantic şi Pacific.

Vasul este deţinut de compania de transport maritim taiwanez Evergreen şi este înregistrată în Panama și transporta sute de containere din China cu destinaţia Rotterdam.

