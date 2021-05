Cancelarul Austriei, fluierat și huiduit la un restaurant din Viena. Sebastian Kurz a fost însoțit de o escortă uriașă de poliție (VIDEO)

Cancelarul Sebastian Kurz, vicecancelarul Werner Kogler și ministrul turismului, Elisabeth Kostinger, au fost miercuri la restaurantul vienez Schweizerhaus, însă cetățenii furioși s-au întrecut în fluierături și huiduieli. Liderii austrieci, care veniseră la local însoțiți de o escortă uriașă de poliție, au fost criticați în termeni duri și au fost numiți „mincinoși”.

Cancelarul Austriei a fost fluierat și în timpul fotografiilor de deschidere din Praterul vienez, în prezența reporterilor. Pe fondul zgomotului făcut de cetățeni, Sebastian Kurz a fost nevoit să își întrerupă discursul. Oamenii l-au criticat nu numai pentru măsurile anti-pandemie, ci pentru atitudinea guvernamentală față de problemele de mediu.

Cancelarul Kurz și vicecancelarul Kogler își anunțaseră vizita la Schweizerhaus în prealabil, iar formațiunea FPO a făcut apel la proteste, reclamând măsurile întreprinse de guvernul austriac pentru combaterea pandemiei, potrivit Zack Zack.

