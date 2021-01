Când va avea loc ceremonia de învestire a lui Joe Biden

Joe Biden a fost desemnat câștigătorul alegerilor prezidențiale din SUA, în urma scrutinului din noiembrie 2020, la aproximativ 7 milioane de voturi diferență. Candidatul democrat a trecut și de etapa voturilor Colegiului Electoral și se pregătește de ceremonia de învestire.

Democratul Joe Biden va deveni oficial, cel de-al 46-lea președinte al SUA pe data de 20 ianuarie 2021. Evenimentul va fi televizat. După depunerea jurământului, va urma o paradă organizată sub rigorile contextului COVID-19, adică online. Astfel, Joe Biden și soția sa, Jill Biden, se vor alătura vicepreședintelui Kamala Harris și soțului ei.

Cei care vor participa la eveniment vor respecta distanțarea fizică și protocoalele privind regulile de sănătate și siguranță, a garantat Joe Biden.

Joe Biden a câștigat alegerile din SUA 51,4% din voturi, adică 81,2 milioane, în timp ce Donald Trump a obținut 46,9%, adică 74,2 milioane. Astfel, democratul a primit 306 voturi electorale, iar republicanul 232. Validat deja pentru funcție de președinte, Biden este cel mai vârstnic președinte din istoria SUA. 78 de ani are fost vicepreședinte al lui Barack Obama.

Joe Biden, cu mai puțin de două săptămâni înainte de învestire: „Democrația este sub asalt"

Joe Biden va prelua mandatul pe fondul unor tensiuni uriașe. Criza COVID-19, recesiunea, amenințarea Chinei în plan economic și relațiile cu Rusia reprezintă doar câteva teme de îngrijorare.

În noul an, America a intrat în plin scandal, prin intermediul evenimentelor violente de la Capitoliu. Democratul s-a adresat mulțimii în ziua de miercuri.

„Inițial, la această declarație de presă trebuia să vorbesc doar despre economie. Dar ați fost martori la ce am fost și eu martor. Democrația este sub asalt, nu am mai văzut așa ceva în vremurile moderne. Un asalt fără precedent asupra Capitoliului. Un asalt asupra statului de drept", a precizat într-o declarație de presă Joe Biden.