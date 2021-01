Capitoliul SUA, evacuat în timpul repetiției pentru inaugurare. Din clădire ieșea fum, iar în fundal se aude o alarmă (VIDEO)

Capitoliul SUA din Washington DC a intrat lockdown din cauza unei „amenințări exterioare de securitate”, iar imaginile surprinse la fața locului au arătat că din clădirea în care își desfășoară activitatea Congresul american ieșea fum. Vestea despre trecerea la lockdown a fost dată de reporterul CBS News Zak Hudak, care spune că anunțul a fost făcut luni dimineață prin rețeaua internă de comunicații a instituției, transmite Metro News.

În fundal poate fi auzită o răsunând o alarmă, iar un anunț înregistrat a făcut următoarea precizare: „Toate clădirile din Complexul Capitoliului: Amenințare externă de securitate, nicio intrare sau ieșire nu e permisă, stați departe de geamurile exterioare, de uși. Dacă sunteți afară, căutați adăpost”.

Mai multe persoane au fost evacuate din clădire.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY