Cât costă un sejur în Bulgaria la jumătatea lui septembrie. Se poate face plajă până la sfârșitul lunii

Stațiunile din Bulgaria rămân în continuare o variantă foarte accesibilă pentru cetățenii români, atât la prețuri cât și pentru distanța parcursă. În următoarea perioadă, hotelurile vor practica prețuri mult mai mici, cu reduceri de până la 30%, acestea fiind deschise până la sfârșitul lunii septembrie.

Bulgaria, cea mai accesibilă destinație din Europa

Restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus a creat probleme majore pentru românii care își doreau să petreacă concediul în afara granițelor. În acest context, Bulgaria pare să rămână preferata românilor, atât din punct de vedere al accesibilității, cât și al prețurilor.

Chiar dacă vremea nu mai este la fel de prietenoasă cu noi, încât să putem sta la plajă, hotelurile din Bulgaria oferă reduceri semnificative pentru oamenii care încă își doresc să petreacă câteva zile la malul mării. Având în vedere faptul că în această perioadă prețurile au scăzut considerabil, în Bulgaria hotelurile sunt ocupate la capacitatea maximă și pe perioada lunii septembrie.

Reamintim faptul că, în Bulgaria, luna septembrie este în mod tradițional una din cele mai secetoase perioade, dar totuși are o climă foarte bună pentru plajă. Unele hoteluri populare cu servicii de calitate rămân deschise și după data de 15 septembrie.

Iată câteva exemple de hoteluri cu tarife reduse:

Club Hotel Evrika Beach (Sunny Beach) – 408 euro / 2 adulti, all inclusive, 4 stele, șezlonguri incluse, parcare inclusă și bar pe plajă. Tariful include o reducere de 25%; Hotel Melia Grand Hermitage (Nisipurile de Aur) – 385 euro, 2 adulți, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 30%; Hotel Grifid Encanto Beach (Nisipurile de Aur) – 533 euro, 2 adulți, all inclusive, 4 stele. Tariful include o reducere de 15%; HVD Reina del Mar (Obzor) – 671 euro, 2 adulți, all inclusive, 5 stele. Tariful include o reducere de 36%; Maritim Paradise Blue Hotel & Spa (Albena) – 600 euro, 2 adulți, all inclusive. Tariful include o reducere de 11%.

Românii și-au schimbat comportamentul în contextul crizei sanitare

Din cauza pandemiei de coronavirus de tip SARS-CoV-2, cetățenii români și-au schimbat comportamentul, astfel încât au început să facă rezervări cu o săptămână înainte la hotelurile din Bulgaria. Dacă în mod normal aceștia își programau vacanțele la început de an, de data aceasta, oamenii au făcut reprogramări începând cu data de 15 august, pe baza voucherelor emise de agenție.

„Litoralul bulgăresc rămâne foarte competitiv față de cel românesc. Anul acesta am avut mulți turiști care au venit în Bulgaria pentru prima dată, înainte preferând Grecia, Turcia sau România. Aceștia au rămas plăcut surprinși, în special cei care înainte alegeau litoralul românesc. Ținând cont de contextul actual, am înregistrat o performanță deosebită a vânzărilor pentru litoralul bulgăresc, pornind de la așteptări zero. Am lucrat inclusiv cu persoane publice care erau atașate de conceptul de România, în anumite campanii de promovare, dar care au recunoscut că vecinii noștri bulgari oferă, pe litoral, servicii de calitate mai ridicată, sunt mai organizați, iau decizii mai bune din punct de vedere al tarifelor și înțeleg mai bine piața. Mi-aș dori ca și hotelierii de pe litoralul nostru să ia exemplu”, a spus Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner, conform Impact.ro.