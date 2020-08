Specialiștii în sănătate din țările membre ale Uniunii Europene (UE), precum și cei din Asia au demonstrat că transportul în comun nu este o sursă majoră de transmitere a noului coronavirus de tip SARS CoV-2, relatează The New York Times.

Menționăm faptul că odată cu izbucnirea crizei pandemice de Covid-19, călătoria cu transportul public a început să fie evitată pe cât posibil de oameni care fac parte din categoriile care se tem că s-ar putea infecta cu virusul ucigaș.

Cât de sigură este călătoria cu metroul pe timpul pandemiei de COVID-19

La aproape cinci luni de la debutul epidemiei de coronavirus în New York, unul dintre cele mai afectate state americane, oamenii ocolesc acest mijloc de transport în comun. Cu toate acestea, autoritățile competente susțin că metroul, trenurile, precum și autobuzele „nu sunt o sursă de transmitere a bolii, atât timp cât călătorii poartă măști de protecție și sunt luate măsuri pentru a fi evitată aglomerația la orele de vârf”, potrivit sursei anterior citate.



Situația din New York seamănă cu cea din București, deși rețelele de transport subteran diferă cu mult în ceea ce privește dezvoltarea. Și în România numărul călătorilor s-a redus considerabil în urma apariției noului virus care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial. Studiile și autoritățile îi liniștesc pe oameni. Mai exact, autoritățile din Franța, Austria și Japonia nu au găsit nicio legătură între focarele de infecție și transportul în comun: nicio persoană nu s-ar fi infectat în autobuz sau metrou, notează The New York Times.

”E mai periculos să circuli cu metroul decât să te plimbi pe-afară”

Autoritățile competente au emis un avertisment în ceea ce privește călătoria cu mijloacele de transport în comun.

”E mai periculos să circuli cu metroul decât să te plimbi pe-afară, dar mai sigur decât să iei cina înăuntru, într-un local.”, au avertizat experții în sănătate din New York, stat care a înregistrat până în momentul de față 444.388 de cazuri de infecție cu noul coronavirus Covid-19, dintre care peste 99 de mii 200 sunt încă active, în timp ce 312.324 au fost declarați vindecați.

Cercetătorii americani atras totuși atenția asupra faptului că mijloacele de transport în comun diferă de la o țară la alta și de la un oraș la altul, iar datele obținute din New York, Paris sau Tokio nu sunt general valabile.

Aceștia susțin că pentru a stabili cu exactitate cât de sigură este sau nu o călătorie cu transportul public, trebuie să luam mai mulți factori în calcul. Mai exact, este vorba despre filtrarea aerului din mijlocul de transport, dezinfectarea lui, dar și gradul de infectare la nivelul orașului sau țării în cauză.

Conform studiilor efectuate în Europa și Asia, rata foarte scăzută de infectare în rețelele de transport public se datorează, în mare, măsurilor luate de autorități, instituții și companii private. Printre acestea reamintim: portul obligatoriu al măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor, munca în regim remote și schimbarea orarului de lucru pentru a evita aglomerația din timpul orelor de vârf.

O altă explicație pe care au găsit-o experții în sănătate pentru gradul scăzut de răspândire a virusului este faptul că oamenii petrec mult mai puțin timp în trenuri și autobuze, decât ar sta, de exemplu, la birou sau într-un bar, cu cei apropiați lor.