Catolicii au sărbătorit Duminica Floriilor: Doar câțiva credincioși au putut asista la slujba oficiată de Papa Francisc în Bazilica Sfântul Petru (VIDEO)

Catolicii din întreaga lume au sărbătorit Duminica Floriilor. Cu această ocazie, Papa Francisc a oficiat slujba anuală în Bazilica Sfântul Petru, care a fost aproape goală din cauza situației epidemiologice. De altfel și celelalte slujbe din Săptămâna Mare se vor desfăşura anul acesta în prezența unui număr extrem de mic de persoane.

Dacă în alți ani, când omenirea nu era afectată de pandemie, în Duminica Floriilor, zeci de mii de persoane se adunau în Piaţa Sfântul Petru din Vatican pentru a lua parte la slujba oficată de Suveranul Pontif, anul acesta doar 120 de credincioși au fost prezenți la ceremonie. Aceștia au stat într-o aripă secundară a Bazilicii Sfântul Petru.

Papa Francisc şi cei 30 de cardinali au defilat către altar cu ramuri de palmier în mâini, iar aproape toţi cei prezenți, cu excepția Suveranului Pontif şi membrilor corului, au purtat măşti de protecție.

