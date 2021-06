Cazul George Floyd, repetat în Cehia: Un tânăr rom a murit după o intervenție brutală a polițiștilor (VIDEO)

Imagini revoltătoare suprinse în Cehia, trase parcă la indigo după celebrul caz al uciderii americanului George Floyd în Statele Unite. Un tânăr rom a murit după ce a fost imobilizat cu brutalitate de polițiști, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Andreea Moraru.

Cehia se află în mijlocul unui scandal uriaș, după un caz care seamănă izbitor cu cel al lui George Floyd. Trei poliţişti au imobilizat un tânăr rom, utilizând fix acceași tehnică pe care agenții au folosit-o și în Statele Unite ale Americii. Din păcate, intervenția brutală a poliției s-a soldat cu același rezultat.

Imaginile șocante au fost filmate în orașul Teplice și surprind momentul în care tânărul este imobilizat până când nu mai mișcă.

