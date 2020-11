Ce atribuții va avea Kamala Harris, dacă devine vicepreședintele SUA după alegerile prezidențiale

Având în vedere că Joe Biden este la un pas de a câștiga cei 270 de electori care să îi asigure victoria la Casa Albă, pentru mandatul de vicepreședinte al SUA se pregătește senatoarea democrată Kamala Harris.

Rolul pe care Kamala Harris îl va exercita la Casa Albă

Vicepreședintele este ales odată cu președintele Statelor Unite, candidând împreună. Totuși, vicepreședintele nu este însă întotdeauna ales. În cazul în care acesta dispare (sau devine președinte), președintele în exercițiu trebuie să numească pe cineva în acest post, cu acordul Senatului.

Când Joe Biden și-a restrâns lista potențialelor alegeri pentru funcția de vicepreședinție, o cerință era clară: colegul său democrat ar trebui să fie pregătit pentru a fi partener egal la Casa Albă. Această linie de gândire - că Biden, care la vârsta de 77 de ani este un posibil președinte cu un singur mandat, avea nevoie de un vicepreședinte care să fie un lider democratic în sine - a condus candidatul să aleagă pe senatorul Kamala Harris.

„În a face o judecată cu privire la talentul senatorului Harris, Biden trebuie să se fi gândit că ar putea colabora bine”, spune Joel Goldstein, autorul The White House Vice Presidency: The Path to Significance, Mondale to Biden, citat de fortune.com.

Pe lângă atribuțiile și caracteristicile personale, opțiunea lui Biden pentru Kamalia Harris a fost una strategică, având în vedere că reprezintă în Senat un stat vital pentru victoria democraților: California, cu 50 de electori.

Atribuțiile vicepreședintelui SUA sunt foarte largi. Acesta ocupă postul de președinte al Senatului SUA. În mod normal vorbim despre un rol este mai degrabă procedural, fără posibilitatea de a interveni în dezbateri. Cu toate acestea, în caz de egalitate în Senat, vicepreședintele își poate face auzită vocea pentru a evita un blocaj în Camera superioară a Congresului. În următorii ani această situație s-ar putea să nu fie un arară având în vedere scorul foarte strâns între democrați și republicani pentru Senatul SUA.

În ce situații Kamala Harris poate prelua atribuțiile președintelui

Însă cel mai important rol este acela de a fi pregătit pentru înlocuirea președintelui în momente critice. Articolul 2 al Constituției prevede că "în caz de destituire, de deces sau de demisie a președintelui, sau în cazul incapacității sale de a exercită prerogativele și de a îndeplini datoriile funcției sale, acestea vor fi delegate vicepreședintelui".

În 1967, al 25-lea amendament al Constituției a precizat că "în caz de destituire, deces sau demisie a președintelui, vicepreședintele va deveni președinte".

Din această cauza, candidatul la postul de vicepreședinte trebuie să corespundă acelorași criterii că și candidatul la președinție.

Al 25-lea amendament permite de asemenea vicepreședintelui să îl înlocuiască pe președinte în cursul unei imposibilități temporare.

Kamala Harris, anunțată de Biden că va prelua funcția de vicepreședinte este senatoare de California. S-a născut în localitatea Oakland, în statul pe care în reprezintă în Senat, într-o familie de imigranţi: mama ei era născută în India, iar tatăl în Jamaica. După divorţul părinţilor ei, Harris a fost crescută de mama ei hindusă, Shyamala Gopalan Harris, de profesie cercetător în domeniul cancerului şi activistă a drepturilor omului.

In 2010, Kamala Harris a devenit prima femeie de culoare aleasa procuror-general al Californiei, coordonand cel mai mare Departament de Justitie dupa cel federal. Din aceasta pozitie, a gestionat un buget de 735 milioane de dolari, coordonand peste 4.800 de procurori si alti angajati.