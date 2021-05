Ce este fisiunea nucleară și de ce sunt îngrijorați oamenii de știință care monitorizează Cernobîlul

Situația centrale de la Cernobîl revine în atenție, deși au trecut 35 de ani de la catastrofa nucleară. Unii oameni de știință spun că reactorul care a explodat pe 26 aprilie 1986 pare să se fi „reactivat”.

Ce este fisiunea nucleară care trezește spaima în rândul specialiștilor

În masele de uraniu îngropate în reactorul numărul patru al centralei nucleare de la Cernobîl care a explodat în 1986 au reînceput reacţiile de fisiune nucleară. Oamenii de știință ai guvernului ucrainean încearcă să înțeleagă dacă aceste reacții vor dispărea aşa cum au apărut, adică singure, sau dacă va fi necesară o intervenție pentru a evita un accident

Cercetătorii ucraineni au observat reacții nucleare care au loc acolo și care pot deveni periculoase. Informațiile au apărut într-un articol din revista americană „Science”.

Fisiunea nucleară, cunoscută și sub denumirea de fisiune atomică, este un proces în care nucleul unui atom se rupe în două sau mai multe nuclee mai mici, numite produși de fisiune și, în mod uzual, un număr oarecare de particule individuale.

Așadar, fisiunea este o formă de transmutație elementară. Particulele individuale pot fi neutroni, fotoni (uzual sub formă de raze gamma) și alte fragmente nucleare cum ar fi particulele beta și particulele alfa. Fisiunea elementelor grele este o reacție exotermică și poate să elibereze cantități substanțiale de energie sub formă de radiații gamma și energie cinetică a fragmentelor (încălzind volumul de material în care fisiunea are loc).

După accidentul din 1986, reactorul care a explodat la centrala nucleară de la Cernobîl a fost „îmbrăcat” într-un sarcofag. Acum, senzorii au înregistrat un număr din ce în ce mai mare de neutroni, semnalul unei reacții de fisiune nucleară, ce ar veni dintr-una din incintele inaccesibile ale reactorului. „Este precum jarul dintr-o groapă pentru grătar”, a comentat Neil Hyatt, chimist de la Universitatea Shefield din Marea Britanie.

Motivul care a dus la cel mai mare accident nuclear din istorie

Reamintim faptul că în data de 2 aprilie 1986 un reactor a sărit în aer, lăsând în urmă sute de mii de victime şi pagube incomensurabile. S-a crezut multă vreme că accidentul a fost determinat de o explozie a aburului.

Ulterior, un studiu a arătat că operatorii au efectuat teste asupra reactorului la energie mică, la care era instabil, şi fără să ia măsurile de siguranţă, scrie Science Alert.

Cercetătorii centralei doreau să realizeze un experiment în care energia ar fi creat abur din apa de răcire, iar aburul ar fi creat la rândul lui energie. Totuşi, sistemul de control automat al reactorului a intervenit, controlând creşterea nivelului de energie. Din motive care nu sunt cunoscute în totalitate, cineva a iniţiat închiderea de urgenţă. Acest lucru a dus la inserarea tijelor de control din grafit care au adus mai multă apă, ceea ce a dus la crearea unei cantităţi mai mare de abur. Această creştere în presiune şi căldură au rupt tuburile care conţineau combustibilul.

Aşadar, se consideră că această primă explozie a avut loc din cauza presiunii cauzate de abur. Acoperişul reactorului a sărit în aer şi s-a eliberat material radioactiv în atmosferă. A doua explozie a avut loc după câteva secunde. Aceasta este teoria care a rămas în picioare.