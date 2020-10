Ce le-a transmis Melania Trump americanilor, după ce a aflat că este testată pozitiv cu coronavirus

Donald Trump a anunțat, pe contul său de Twitter, că a fost depistat cu noul coronavirus, soția sa Melania fiind și ea infectată cu Covid-19. Donald Trump are 74 de ani, fiind în categoria de risc ridicat privind complicațiile aduse de infecția cu Covid-19.

”Vom începe carantina și procesul de recuperare imediat. Vom trece prin asta împreună”, a scris președintele american pe rețeaua de socializare.

Într-o postare pe o rețea de socializare, ea precizat că se află acasă, în carantină, dar starea ei de sănătate este una bună. Ea mai spune că și-a amânat toate angajamentele din perioada următoare și a îndemnat oamenii să respecte măsurile impuse de pandemie.

”Așa cum prea mulți americani au procedat anul acesta, eu și președintele suntem în carantină acasă, după ce am fost testați pozitiv pentru Covid-19. Ne simțim bine și am amânat toate evenimentele programate în perioada următoare. Vă rugăm să vă protejați, vom trece cu toții cu bine prin asta”, se arată în postarea Melaniei Trump.

Aceștia se aflau în carantină după ce o consilieră a lui Trump a fost depistată cu coronavirus. Hope Hicks, consiliera președintelui, a fost confirmată cu Covid-19 după ce a călătorit alături de Trump, la bordul avionului prezidențial Air Force One, către dezbaterea electorală cu Joe Biden, care a avut loc pe 29 septembrie, în Cleveland.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.