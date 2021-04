Ce mesaj a transmis prima persoană din lume vaccinată anti-COVID

Margaret Keenan, femeia din Marea Britanie în vârstă de 91 de ani, care a fost prima persoană din lume vaccinată anti-COVID19 în afara studiilor clinice, îndeamnă oamenii să meargă să-şi facă a doua doză de vaccin, relatează dpa, citată de Agerpres.

„Le spun tuturor să meargă şi să se vaccineze pentru că este într-adevăr este cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Sper ca toată lumea să se prezinte”, a spus femeia într-o convorbire cu directorul executiv al Serviciului Naţional de Sănătate din Anglia (NHS), Simon Stevens.

„Nu simţi nicio durere (la vaccinare). Mă simt doar cu adevărat onorată că am făcut acest lucru, că am fost prima şi că am pus lucrurile în mişcare”, a mai spus Margaret Keenan.

Directorul executiv al Serviciului Naţional de Sănătate din Anglia (NHS), Simon Stevens, a precizat că serviciul de sănătate a raportat un număr record de pacienţi care s-au prezentat pentru a doua doză de AstraZeneca.