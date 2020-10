Ce riscuri legate de Covid are Donald Trump, în vârstă și obez

foto: Hepta.ro / Zuma Press / Doug Mills - Pool Via Cnp

Președintele SUA Donald Trump are 74 de ani și este supraponderal, acesta intrând în categoria de risc a pacienților testați pozitiv pentru noul coronavirus. Medicii au avertizat că președintele SUA are numeroși factori care ar putea duce la complicații.

Care sunt riscurile pentru Donald Trump din cauza SARS-CoV-2

Donald Trump a anunțat vineri pe Twitter că el și soția sa, Melania Trump, au fost infectați cu Covid-19. Un studiu publicat în martie în jurnalul medical, The Lancet , a constatat că, deși rata generală a mortalității pentru persoanele cu SARS-CoV-2 a fost de 1,4%, aceasta a crescut la 8,6% pentru persoanele de 70 de ani. Studiul s-a bazat pe date din China.

Dr. Barry Dixon, medic de terapie intensivă la spitalul St Vincent din Melbourne, a declarat că riscul lui Trump va crește dacă va dezvolta pneumonie, care este asociată cu o rată ridicată a mortalității Covid-19, în special la pacienții cu vârsta peste 65 de ani și la cei care au boli sau afecțiuni cardiovasculare. care afectează vasele de sânge ale creierului .

„Are un risc mult mai mare de a muri dacă dezvoltă acea pneumonie”, a spus Dixon, potrivit The Guardian.

„Există și alți factori de risc și comorbidități, cum ar fi dacă sunteți fumător, aveți diabet sau aveți boli de inimă. Factorii cheie de risc pentru Trump pe care îi cunoaștem sunt vârsta lui și faptul că este supraponderal, iar aceștia ar fi factori cu risc ridicat ”, a adăugat el.

Dixon a spus că simptomele ușoare la debut nu erau un indicator că cineva ar evita o boală mai severă.

„Avem tendința de a vedea oameni cu simptome foarte ușoare în prima săptămână, ceea ce este tipic, iar în a doua săptămână, de obicei oamenii dezvoltă fie pneumonie, fie nu”, a spus el.

Prof. Peter Collignon, medicul bolilor infecțioase, a precizat că ar avea îngrijorări pentru „oricine cu Covid”, dat fiind că există o mortalitate asociată virusului.

Prof. Christine Jenkins, șefa grupului respirator la Institutul George pentru Sănătate Globală, a menționat că, în timp ce „ ideile lui Trump despre tratamentul profilactic cu hidroxiclorochină și dezinfectanți erau știri false ", el ar beneficia probabil de numeroasele progrese științifice bazate pe dovezi.

”Este dificil de spus care sunt șansele sale de a fi admis la terapie intensivă sau de a muri de virus”, a spus ea, deoarece ”aceste statistici se schimbă frecvent pe măsură ce tratamentul s-a îmbunătățit”.

„Trump este acum beneficiarul unor învățături foarte puternice din știința bazată pe dovezi”, a afirmat aceasta.

Jenkins a mai transmis că este, de asemenea, dificil să se evalueze riscul lui Trump fără a avea acces la dosarele sale medicale. Dar numai în funcție de vârstă, el ar trebui să fie îngrijorat, conform acesteia.

Președintele american, Donald Trump, și soția sa, Melania, testați pozitiv pentru infecția cu coronavirus

Amintim că președintele SUA, Donald Trump, și soția sa, Melania, au fost testați pozitiv, vineri, pentru infecția cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe contul de Twitter al liderului de la Casa Albă.

Președintele SUA a ajuns la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, Maryland, unde a fost internat, potrivit apropiaților săi, care susțin că decizia a fost luată ca o măsură de precauție, ca urmare a faptului că recent a fost depistat cu COVID-19 și prezintă „simptome ușoare”.

Ulterior, în cursul zilei de sâmbătă, medicii care l-au îngrijit pe Donald Trump au precizat că starea de sănătate a președintelui este una bună, că are o saturație de 96% și că a început tratamentul cu Remdesivir. Pe de altă parte însă, surse de la Casa Albă, au declarat pentru Associated Press, informația fiind preluată de CNN și The Guardian, că Trump nu s-ar fi simțit deloc bine, iar că vineri a fost conectat la aparatele de oxigen.