Cea de-a doua confruntare electorală dintre Donald Trump și Joe Biden a fost anulată. Președintele american refuză să accepte varianta online (VIDEO)

A doua dezbatere electorală dintre Donald Trump şi Joe Biden a fost anulată. Întâlnirea trebuia să aibă loc joi, 15 octombrie, însă actualul președinte american a refuzat să participe, în condițiile în care urma să se desfășoare online. Echipele de campanie ale lui Donald Trump şi Joe Biden au încercat să găsească o soluţie pentru organizarea evenimentului, iar în cele din urmă au anunțat anularea acesteia.

Purtătoare de cuvânt a lui Biden a spus că fostul vice-preşedinte ar fi fost de acord cu un format virtual al dezbaterii programate să aibă loc joia viitoare. În schimb, echipa de campanie a lui Trump a încercat să forţeze mâna democraţilor, propunând să mute dezbaterea de pe 15 octombrie pe 22 şi cea de-a treia, programată pe 22 octombrie să o stabilească pe 29.

Biden a respins propunerea spunând că „Nu Donald Trump face programul dezbaterilor; comisia de dezbateri îl face”.

