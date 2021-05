Cel mai mare ghețar văzut vreodată s-a despins de Antarctica: Iceberg-ul are o suprafață de două ori mai mare decât regiunea București-Ilfov

Cel mai mare iceberg văzut vreodată s-a despins recent de un ghețar plutitor din Antarctica. Cu o suprafață de peste 4.000 de kilometri pătrați, adică de două ori cât regiunea București-Ilfov, iceberg-ul s-a despins din ghețarul Ronne Shelf din partea de vest a Antarcticii, potrivit livescience.com.

Bucata enormă de gheață are o lungime de aproximativ 170 de kilometri și o lățime de 25 de kilometri, potrivit Agenției Spațiale Europene. Practic, ghețarul are o lungime cât distanța dintre București și Făgăraș.

Iceberg-ul plutește cum pe Marea Weddell, un golf mare din vestul Antarcticii.

Ghețarul plutitor a fost denumit A-76 după cadranul antarctic unde a fost văzut pentru prima dată. Iceberg-ul a fost surprins în imagini de Copernicus Sentinel al Uniunii Europene, o constelație cu doi sateliți care orbitează polii Pământului. Datele transmise de sateliți au confirmat informațiile obținute în urma unei observații anterioare a British Antarctic Survey, prima organizație care a observat despinderea iceberg-ului.

Potrivit specialiștilor citați de CNN, desprinderea bucății de gheață nu poate fi pusă pe seama încălzirii globale, ci face parte dintr-un ciclu natural și chiar dacă va ajunge să se topească, nu va duce la creșterea nivelului mării.

Sateliții vor continua să urmărească noul iceberg, la fel cum au făcut și cu A-68A, ghețarul care era până acum considerat cel mai mare din lume. În 2020, iceberg-ul s-a apropiat în mod periculos de insula Georgia de Sud, dar s-a spart în zeci de bucăți înainte de a provoca pagube.

Cel mai mare ghețar văzut vreodată s-a despins de Antarctica

Relive the birth of the #A76 iceberg with this stunning animation!



The animation was created using four @CopernicusEU#Sentinel1 images and shows the giant slab of ice breaking off from the Ronne Ice Shelf on 13 May 2021.



A-76 is currently the biggest iceberg in the worldpic.twitter.com/h97PbYdo0y