Cel mai mare oraş din Noua Zeelandă intră în CARANTINĂ! Cu cât a crescut numărul de cazuri în ultimele zile

Celui mai mare oraş din Noua Zeelandă intră în izolare începând de miercuri. Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a luat decizia marţi, după apariţia a patru cazuri de Covid-19. Masura vine în contextul în care nu a fost înregistrat niciun caz de infecţie în comunitate de 102 zile, scrie NZ Herald.

"După 102 zile, avem primele cazuri de Covid-19 înregistrate în afara plasării în izolare şi a carantinei gestionate, în contextul în care toţi am muncit incredibil de dur pentru a împiedica acest scenariu", a declarat ea.

Conform premierului ar fi vorba de membrii unei familii din Auckland, dar sunt verificate mai multe locuri pe unde aceştia au trecut. Deocamdată, autorităţile nu ştiu cum s-au îmbolnăvit aceste persoane.



Auckland trece la niveul 3 de alertă

Rezidenţilor din Auckland li s-a comunicat să stea acasă începând de miercuri. Şcolile rămân închise timp de trei zile. Sunt inchise, de asemenea barurile, cafenelele si restaurantele.

"Cerem oamenilor sa stea acasa pentru a stopa raspandirea coronavirusului."

"Comportati-va ca si cum ati avea COVID, ca si cum oamenii din jurul vostru ar avea COVID” a mai cerut premierul celor 1,2 milioane de locuitori ai Auckland-ului.

De mâine, Auckland va trece la niveul 3 de alertă, pentru 3 zile, ceea ce presupune că locuitorii metropolei vor ieși din casă doar pentru a se aproviziona. Aceștia vor fi obligați să poarte masca de protecție când părăsesc locuința.

Restul țării intră în stare de alertă de nivel 2, ceea ce presupune ca oamenii să poarte mască de protecție în zonele aglomerate. Pentru restul țării, adunările publice vor fi limitate la 100 de persoane.

Directorul general al sănătății, Ashley Bloomfield, a sfătuit centrele de îngrijire pentru persoanele în vârstă să oprească toate vizitele.

Noua Zeelandă, dată ca exemplu de OMS

Noua Zeelandă are 1.569 de cazuri confirmate şi suspecte de Covid-19 şi 22 de decese datorate coronavirusului. Tara a raportat maximum 89 de cazuri pe zi, chiar și la apogeul pandemiei.Organizatia Mondiala a Sanatatii a dat tara ca model de buna gestionare a pandemiei.

Noua Zeelandăs-a mișcat repede in fata pandemiei, interzicând din februarie cetățenilor să călătorească in si din China, înainte să existe cazuri în țară. Resortisanți care au trebuit sa calatoreasca in patria coronavirusului au fost nevoiți să facă carantină timp de 14 zile.

O lună mai târziu în martie, toți vizitatorii din Noua Zeelandă au trebuit să se auto-izoleze timp de 14 zile, iar granițele au fost aproape închise. A fost pretul platit pentru o revenire rapida la o normalitate pe care alte tari nu au reusit sa o atinga, cu stadioane si baruri pline, dar control strict la granitele tarii.