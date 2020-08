Cel puțin 10 morți în urma unei explozii puternice în Beirut. Mai multe clădiri au fost distruse (VIDEO)

UPDATE, 4 august, ora 20.30: Cel puțin 10 oameni au murit în explozia care a distrus, marți, cartierul portului din Beirut. Numeroase clădiri și case s-au prăbușit.

Agenția locală NNA susține că în zonă sunt depozitaţi explozibili, iar o sursă a afimat că în port erau depozitate şi substanţe chimice.

„Am aflat de explozie şi suntem îngrijoraţi cu privire la numărul de victime”, a transmis Pentagonul.

Deocamdată nu se cunoaște cauza exploziei.

ȘTIRE INIȚIALĂ: Zeci de oameni au fost răniți într-o explozie produsă, marți, în zona portului din Beirut, o parte dintre ei fiind îngropați în moloz.

Deflagrația a produs panică în capitala libaneză. Mai multe clădiri din apropiere au fost distruse, ferestele altora au fost sparte de suflul exploziei, iar fumul negru s-a văzut de la kilometri depărtare.

Pe rețelele sociale au început să circule intens imagini și clipuri cu momentul exploziei ce a provocat pagube semnficative.

Zeci de răniţi în urma unei explozii puternice în Beirut. Mai multe clădiri au fost distruseA ajuns la mare, s-a autoizolat pe o plajă sălbatică, dar bărbaţii o urmăreau. Într-o criză de nervi, şi-a dat jos costumul de baie

Beirut explosion: Reports the explosion happened in a fireworks warehouse pic.twitter.com/Jg4PJxGCeA

Daily Star din Liban susține că ar fi vorba de o deflagrație provocată de mai multe artificii, deci nu de un atac, dar până acum nu există și date oficiale despre cauza producerii acestui eveniment.

Numeroase victime au fost transportate la spitale din centrul capitalei.

Zeci de oameni au fost răniți într-o explozie produsă, marți, în zona portului din Beirut

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv

Clădiri distruse după explozia din Beirut

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH