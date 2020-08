Celebrul arhitect francez Jean-Marc Bonfils a murit în urma exploziilor de la Beirut. A doua deflagrație l-a surprins în timp ce filma tragedia de la fereastra apartamentului său de lângă port (VIDEO)

Celebrul arhitect francez Jean-Marc Bonfils a murit în urma exploziilor care au avut loc, marți, la Beirut. Bonfils se afla în apartamentul său din capitala Libanului când s-au produs deflagrațiile. În acest context amintim că vineri, de la ora 22:00, puteți viziona în exclusivitate pe B1 TV filmul Explozia - povestea unui caz real care putea avea urmări mult mai grave decât incidentul tragic din această săptămână, din liban. Fix acum 50 de ani, pe Dunăre, lua foc vasul Poseidon, iar cele 4.000 de tone de azotat de amoniu de la bord puteau arunca în aer orașul Galați și Combinatul Siderurgic din localitate.

După prima explozie, Bonfils a filmat de la fereastra imobilului, pe care l-a proiectat și pentru care a primit un premiu internațional, degajările imense de fum și zarva din drum. Imaginile le-a făcut publice pe contul său de Facebook.

Arhitectul francez Jean-Marc Bonfils a murit în urma exploziilor de la Beirut

Ulterior, acesta a început să filmeze magazinele care ardeau, tot din apartamentul său, moment în care a avut loc a doua explozie, scrie L’Orient-Le Jour. Din blocul în care locuia arhitectul a rămas doar un munte de moloz.

Salvatorii l-au găsit pe Jean-Marc Bonfils în bucătărie, sub grămezi de mobilă şi moloz, în viaţă potrivit martorilor. El a fost transportat la spital, dar nua supraviețuit.

Unul dintre prietenii săi a povesit că a plecat în căutarea acestuia, știind că locuiește în imobilul situat în imediata vecinătate a portului.

"Era haos total în imobil, apă peste tot pe scări. Uşile au fost aruncate în aer din cauza exploziilor", a relatat Ghassan Hajjar.

Născut la Beirut în 1963, fiul unui arhitect, Jean-Marc Bonfils a plecat la studii în Franţa unde şi-a luat diploma la École d'architecture Paris-Villemin în 1987.

El a studiat şi istoria artei la École du Louvre, scrie News.ro. A lucrat timp de zeci de ani în Paris, iar când a dobândit celebritate internațională, în 1995, s-a întors în țara natală.

În Franţa, a participat la mari proiecte de dezvoltare precum Greenpark.

Printre realizările sale care au transformat Beirutul se numără amenajarea peisagistă a cartierului central al capitalei de coastă sau Biblioteca Naţională din Liban.

Ministrul Culturii Roselyne Bachelot i-a adus un omagiu pe Twitter, afirmând că "Franţa şi Liban sunt unite în durerea provocată de moartea sa".

