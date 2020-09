Celebrul Carnaval de la Rio a fost amânat din cauza pandemiei de COVID-19. Este pentru prima dată în 100 de ani când nu are loc

Celebru Carnaval de la Rio, care trebuia să aibă loc pe 12 februarie 2021, a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, care face ravagii în Brazilia. Este pentru prima dată în 100 de ani când faimosul eveniment nu are loc și cel mai probabil nu va mai fi organizat până când nu va fi disponibil un vaccin.

"Am ajuns la concluzia că evenimentul trebuia amânat. Este aproape imposibil să organizezi un carnaval fără un vaccin. Nu există nicio modalitate să se desfășoare în condiții de siguranță", a declarat Jorge Castanheira, președintele grupului care organizează paradele anuale.

Carnavalul de la Rio, un festival care atrage anual milioane de localnici și turiști străini și în cadrul căruia mulțimi de oameni dansează pe străzile orașului și organizează parade enorme și petreceri, ar însemna o bombă biologică, în contextul în care viroza este extrem de ușor de contractat.

