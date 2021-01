Centrul Spaniei, lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul secol. Madridul, plasat prima dată în istorie sub cod roșu de ninsoare (VIDEO)

Este alertă în Europa din cauza vremii. Furtuna de zăpadă Filomena a făcut ravagii în regiunea Madridului, Spania, unde zeci de oameni au fost izolați în maşini pe timpul nopţii. Mai multe străzi sunt blocate de nămeți ori copaci căzuți sub greutatea omătului. În zona intervine armata pentru a scoate oamenii rămași captivi în troiene. Aeroportul din Madrid este închis, iar transportul feroviar a fost blocat.

Centrul Spaniei, inclusiv capitala Madrid, a fost lovit de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimul secol. Stratul de zăpadă se apropie de jumătate de metru, iar traficul rutier, feroviar și aerian a fost dat peste cap.

Primarul Madridului a cerut locuitorilor să nu iasă din casă decât dacă este o situaţie ”foarte gravă”. Din cauza furtunii există riscul ca acoperişurile caselor să se prăbuşească, iar serviciile de urgenţă nu reuşesc să funcţioneze la capacitate maximă. Autoritățile au trimis și armata pentru a-i ajuta pe oamenii rămași captivi în troiene.

Peste 600 de artere de circulaţie sunt afectate din cauza stratului de zăpadă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.